Final Fantasy 14: Dawntrail, dopo i problemi e gli 'occhi spenti', il benchmark verrà migliorato

Square Enix ha pubblicato pochi giorni fa un tool di benchmark per Final Fantasy 14: Dawntrail, in grado di fare da test per provare le nuove impostazioni grafiche richieste dalla maxi-espansione in arrivo, ma il software a quanto pare ha alcuni problemi, tra i quali un curioso caso di "occhi spenti" per i personaggi visualizzati con questo, cosa che ha spinto gli sviluppatori a migliorare il tool attraverso un update.

La questione è stata spiegata dallo stesso producer e director Naoki Yoshida, che in un post sul blog ufficiale del gioco ha spiegato che Square Enix sta lavorando a una nuova versione dello strumento di benchmark pubblicato questa settimana, in grado di apportare diversi miglioramenti e risolvere alcuni problemi rilevati finora.

Tutto Final Fantasy 14 riceverà numerosi miglioramenti grafici con l'arrivo di Dawntrail e il livello qualitativo mostrato dal benchmark non è ancora quello definitivo, ha assicurato Yoshida, spiegando che il team non ha avuto molto tempo per perfezionare il tool al massimo.