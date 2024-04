Final Fantasy 14: Dawntrail, disponibile il benchmark con l'update grafico, DLSS e FSR

In vista del lancio di Final Fantasy 14: Dawntrail, Square Enix ha pubblicato oggi il benchmark gratuito per la versione PC, grazie al quale i giocatori potranno testare la propria configurazione con le migliorie apportate tramite l'update grafico in arrivo con la versione 7.0.

Non solo, i giocatori potranno farsi un'idea dell'implementazione delle tecnologie di upscaling DLSS di NVIDIA e FSR di AMD, entrambe in programma sempre con la versione 7.0 dell'MMO.

Se siete interessati, potrete scaricarlo dal sito ufficiale di Square Enix a questo indirizzo, mentre di seguito trovate un trailer che mostra le medesime scene che appariranno a schermo una volta avviato il benchmark.