Star Wars The Acolyte è più simile a Russian Doll che a Mandalorian o Ahsoka

The Acolyte è l'ultima di una lunga lista di serie di Star Wars in arrivo su Disney Plus, ma si preannuncia molto diversa da The Mandalorian e Ahsoka. Ambientata 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma, The Acolyte è realizzato da Leslye Headland, l'acclamata per Russian Doll.

"The Acolyte è un giallo. È simile a Russian Doll, che consisteva nel fornire al pubblico informazioni episodio per episodio, in questa spirale narrativa", spiega Headland a Total Film.

"[The Acolyte] propone un'ambientazione molto più grande, ma affronta in modo simile il concetto 'i tuoi occhi possono ingannarti'. Penserete che la serie sia una cosa, ma poi cambierà marcia in qualcos'altro, e poi lo farà di nuovo".

Il mistero in questione verte su una serie di crimini sui quali indagano il Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae) e Mae (Amandla Stenberg). L'indagine li porta però in rotta di collisione con forze più sinistre.