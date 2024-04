Resident Evil 2, 3 e 7: copie fisiche per PS5 avvistate presso un rivenditore, presto l'annuncio?

Capcom nei prossimi mesi potrebbe lanciare nei negozi delle copie fisiche per PS5 di Resident Evil 7 e Resident Evil 2 e 3 Remake. Lo suggerisce il negozio online Jocurinoi.ro che nelle scorse ore ha aggiunto a listino, e poi rimosso, queste versioni con tanto di prezzo e una data di uscita fissata al 31 luglio, probabilmente segnaposto.

Tutti e tre i giochi sopracitati hanno ricevuto nel 2022 un upgrade per PS5 (così come per Xbox Series X|S), che i possessori di una copia per PS4 possono scaricare in maniera assolutamente gratuita. Per questo motivo delle copie fisiche specificamente per PS5 non sono strettamente necessarie, ma potrebbero comunque fare gola a chi non ha ancora acquistato uno o più dei giochi sopracitati e i collezionisti.