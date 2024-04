Fallout, un cosplay di Lucy da lizzielestrange per la serie Amazon

Lizzie ha riprodotto con grande attenzione il costume del personaggio, aggiungendo come accessorio l'immancabile PipBoy , il dispositivo elettronico in dotazione a tutte le persone che abitano nei Vault.

Rinnovata per una seconda stagione, la serie di Fallout ruota attorno alle vicende di tre protagonisti, fra cui appunto Lucy: una ragazza nata e cresciuta all'interno di un Vault , a cui viene affidato un incarico che la porta a uscire per la prima volta nel mondo post-apocalittico della saga Bethesda.

Grande amore per Fallout

Come saprete, gli eccellenti riscontri ottenuti dalla serie di Fallout hanno prodotto un boom di giocatori attivi su vari capitoli della saga, che gode al momento di una ritrovata popolarità e sta macinando numeri addirittura superiori al lancio.

Ma come va sul fronte dei cosplay? Per il momento siamo ancora agli inizi di questo rinnovato amore per il franchise, come dimostra il cosplay della Vaultgirl di Lada Lyumos che si rilassa con una Nuka Cola. Ne arriveranno altri? È molto, molto probabile.