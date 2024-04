Fallout, il cosplay della Vaultgirl da Lada Lyumos si rilassa con una Nuka Cola

La serie televisiva di Fallout farà il proprio debutto a breve su Amazon Prime Video, e Lada Lyumos ha pensato fosse il momento migliore per realizzare il cosplay di una Vaultgirl che si rilassa bevendo una Nuka Cola.

Disponibile a partire dal 12 aprile, la serie di Fallout promette di raccontarci una storia appassionante ambientata nell'universo del gioco Bethesda, con una trama canonica che seguirà le vicende di tre personaggi principali: Lucy, Maximus e il Ghoul.

In questo caaso l'interpretazione offerta da Lada si mantiene sul semplice: la modella russa ha indossato un abito realizzato per lei da caviar_costumes, un PipBoy d'ordinanza una bottiglia di cola da camuffare per l'occasione.