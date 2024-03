Tekken 8, il cosplay di Lili Rochefort da Lada Lyumos sferra un colpo basso

La Lili Rochefort interpretata con un cosplay da Lada Lyumos esegue un devastante colpo basso per ricordarci chi è il più forte, centrando l'obiettivo alla perfezione mentre i suoi lunghi capelli biondi svolazzano a mezz'aria.

Figura di spicco nel roster di Tekken 8, che ha venduto due milioni di copie in un mese, facendo meglio del precedente episodio, la combattente originaria del Principato di Monaco ha fatto il proprio debutto nella serie Bandai Namco su PSP, ai tempi di Tekken 5: Dark Resurrection.

Da allora Lili è diventata una presenza costante per il franchise, apprezzata per la capacità di unire bellezza ed eleganza a uno stile di lotta rapido e dirompente, che non lascia scampo ai suoi avversari.