The Kindeman Remedy ha una data di uscita su PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Il suo obiettivo non è però quello di assistere i criminali rinchiusi nelle celle dell'istituto, bensì sottrarli alla pena capitale e sfruttarli per dar vita a esperimenti atroci che possano valergli il riconoscimento internazionale.

Disponibile su PC dallo scorso novembre, The Kindeman Remedy racconta le raccapriccianti gesta del dottor Carl Kindeman, che dopo essere stato rigettato dalla comunità scientifica a causa dei suoi metodi discutibili accetta di lavorare in una prigione .

The Kindeman Remedy ha una data di uscita ufficiale su PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch : il gioco sviluppato da Troglobytes Games sarà disponibile a partire dall'11 aprile, al prezzo di soli 7,99€.

Un simulatore estremo

Dopo aver prodotto l'eccellente Ravenous Devils, Troglobytes Games ha pensato bene di cimentarsi in prima persona con un'esperienza dai toni raccapriccianti, e The Kindeman Remedy risponde a tale esigenza in maniera cristallina.

Nel gioco potremo infatti sperimentare veleni, droghe, sostanze mortali e un'ampia gamma di strumenti per scoprire qualcosa di più sul corpo umano, ma avremo lo stomaco per andare fino in fondo?