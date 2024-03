Samsung 990 Evo, la recensione del primo SSD NVMe ibrido con interfaccia PCIe 4.0 e 5.0

Il Samsung 990 Evo è il nuovo SSD Samsung pensato per andare finalmente a sostituire quel 970 Evo che per parecchio tempo è stata una delle scelte preferite nella fascia media degli SSD M.2, ma che ormai da qualche tempo mostrava il fianco al peso degli anni, visto anche l'uso dell'obsoleta interfaccia PCIe 3.0. Il 990 Evo è invece un ibrido PCIe 4.0 x4/5.0 x2 e, anche se questo non incide sulle velocità, che sono distanti da quelle delle memorie di seconda generazione come il WD Black SN850X o dello stesso Samsung 990 Pro, almeno fa segnare un importante passo in avanti in questo segmento dell'offerta Samsung.

Samsung implementa qui il suo controller, una soluzione a 4 canali prodotta con processo a 5 nm, e usa la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) per collegarsi direttamente alla DRAM del processore. Secondo Samsung l'efficienza energetica di questo 990 EVO è fino al 70% migliore rispetto all'SSD che va a sostituire, ovvero il 970 EVO Plus: viene infatti indicato un consumo di poco meno di 5 watt in lettura per il 990 EVO, contro i circa 5,5 watt del modello precedente. La longevità, infine, si attesta sui soliti 1200 TB scritti sull'unità da 2 TB e 600 su quella da 1 TB, con garanzia di 5 anni.

Samsung 990 Evo non è l'SSD più veloce in circolazione tra quelli NVMe con collegamento PCIe 4.0 e anche connettendolo a una scheda madre che supporta i suoi due canali Gen 5, le velocità non cambiano. Ci fermiamo infatti a 5.000 MB/s in lettura sequenziale e 4.200 MB/s in scrittura sequenziale , mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 680mila e 800mila IOPS. Come dicevamo in apertura, l'SSD, di tipo M.2, è uno dei primi con interfaccia ibrida PCIe 4.0 x4/5.0 x2 e viene venduto nei tagli da 1 TB e da 2 TB, senza dissipatore. Pur essendo privo di quest'ultimo, lo abbiamo testato anche su PS5 senza particolari problemi. I prezzi di listino sono rispettivamente di 169,99€ per la versione da 1 TB e 259,99€ per quella da 2 TB, ma entrambi i tagli si trovano facilmente a circa 50€ in meno.

Prestazioni

Samsung 990 Evo, il retro

Per questa recensione abbiamo provato il modello da 1 TB dell'SSD Samsung 990 Evo su una scheda madre ASUS ROG STRIX z790-A Gaming WIFI II. I test hanno evidenziato velocità di picco interessanti, anche se naturalmente inferiori ai top di gamma. Con CrystalDiskMark siamo costantemente sui 5000 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 3650 MB/s in velocità di scrittura sequenziale. Valori in linea con quelli dichiarati per la lettura, un po' inferiori per la scrittura.

Le prestazioni su CrystalMark del Samsung 990 Evo

Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 3000 MB/s. Le temperature si mantengono sui 48 gradi, ma raggiungono i 75 sotto sforzo.

Su PS5 abbiamo testato il disco senza dissipatore per una prova ulteriore, anche se Sony suggerisce l'uso di SSD con dissipatore per evitare danni o diminuzioni sostanziali di velocità. La velocità di lettura riconosciuta dalla console è di soli 3055 MB/s, tanto che la macchina Sony ci ha avvisato che il disco poteva non essere sufficientemente veloce per i giochi PS5. Nonostante questo abbiamo però impiegato solo un minuto e cinquantatré secondi per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Samsung, con il processo inverso che richiede sette minuti e tre secondi.

Samsung 990 Evo sembrerebbe troppo lento per i giochi PS5, ma i test smentiscono la console Sony

Anche i tempi di caricamento dei singoli giochi sono stati in linea con quelli degli altri SSD provati in passato, se non inferiori. The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 33 secondi e impiega solo 9 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Returnal richiede poco più di 30 secondi per entrare in partita, ma come sempre qui il tempo può variare leggermente in base all'animazione caricata all'avvio; The Last of Us Parte 2 Remastered, infine, impiega 48 secondi per l'avvio e 6 secondi per caricare una partita salvata.