Final Fantasy 7 Rebirth: un bug impedisce di ottenere il trofeo di Platino

Stando a quanto segnalato da Kotaku, Final Fantasy 7 Rebirth al momento soffre di un bug che impedirebbe ai giocatori (non è chiaro se tutti o se solo in un numero limitato di casi) di ottenere l'agognato trofeo di Platino su PS5.

Il bug in questione pare sia stato introdotto con la patch 1.020 di Final Fantasy 7 Rebirth del 20 marzo e impedirebbe di completare una missione secondaria, per l'appunto necessaria per ottenere il trofeo di Platino. Più nello specifico, si chiama dell'incarico "Can't Stop, Won't Stop" che richiede di ottenere un punteggio molto elevato con il simulatore del G-Bike (trovate un esempio nel filmato qui sotto), che tuttavia non viene registrato correttamente, impedendo dunque di terminare con successo la quest.