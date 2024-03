Helldivers 2 avverte i giocatori dell'arrivo di una nuova tipologia di Automaton e armi

Helldivers 2 è un gioco in continuo aggiornamento, con Arrowhead Games Studio che di certo finora sta facendo un bel lavoro non solo nell'aggiungere nuovi contenuti, ma anche il modo in cui lo fa. L'ultima trovata è un messaggio di gioco che avverte i giocatori di una nuova tipologia di nemico degli Automaton , le cannoniere aeree, con la Super Terra che in tutta risposta starebbe velocizzando i lavori su delle armi antiaeree .

Potrebbe bastare anche il Cannone Quasar?

Gli Automaton potrebbero avere un asso nella manica?

Giusto pochi giorni fa, a sorpresa Arrowhead Game Studios ha aggiunto in Helldivers 2 due nuovi Stratagemmi per schierare in campo altrettante armi ausiliarie: la mitragliatrice pesante e il cannone Quasar.

Quest'ultimo è fondamentalmente un bazooka ad energia esplosiva che in breve tempo è già diventato gettonato tra i giocatori per via della sua potenza e versatilità, tanto che in molti credono che da solo potrebbe essere sufficiente anche per fronteggiare la nuova minaccia dai cieli degli Automaton. Vediamo se avranno ragione.