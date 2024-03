PS5 vs Xbox Series X, qual è la console migliore? Per Digital Foundry non c'è un chiaro vincitore

Con alcuni giorni di ritardo rispetto alla pubblicazione, è arrivata l'analisi di Digital Foundry della versione PS5 di Hi-Fi Rush, che ovviamente include anche un confronto con la versione Xbox Series X|S lanciata lo scorso anno. Questo ha dato il la ai tech enthusiast di tirare le somme sulle conversioni dei giochi degli Xbox Studios per la console di Sony e per parlare di come, a tre anni e mezzo dal lancio delle due console, non c'è ancora un chiaro vincitore a livello tecnico.

Xbox deve essere la console migliore per giocare i titoli first-party, per Digital Foundry

Chiaramente parliamo di una differenza praticamente irrilevante e che probabilmente molti nemmeno noterebbero se non tramite un'analisi tecnica approfondita. Detto questo, nella seconda parte del filmato Digital Foundry afferma che non si tratta del primo caso di un gioco degli Xbox Studios che si comporta meglio su PS5 rispetto a Xbox Series X|S, nonostante sia pubblicizzata come "la console più potente" e che i titoli in questione siano stati per l'appunto realizzati da team interni, ovvero quelli che dovrebbero riuscire a sfruttare al massimo potenziale della piattaforma o comunque assicurare la massima cura nei dettagli.

Vengono proposti come esempio Ghostwire: Tokyo, che nonostante l'anno di ritardo la versione Xbox Series X|S risulta inferiore a quella PS5. O, ancora, il curioso caso dei 120 fps di Pentiment su PS5 contro i 60 fps della versione Xbox, dovuti a un bug poi risolto con una patch.

Parlando poi di titoli terze parti, dalle numerose analisi fatte da Digital Foundry non emerge un vero vincitore tra i confronti tra PS5 e Xbox Series X|S. Entrambe le console sono fonamentalmente alla pari, con alcuni giochi che girano meglio sulla console di Sony e altri su quella di Microsoft, laddove quest'ultima dovrebbe avere un margine di vantaggio maggiore considerando l'hardware più prestante.

"Tre anni e mezzo di confronti tra piattaforme fatti da Digital Foundry non hanno mostrato un chiaro vincitore: alcuni giochi hanno prestazioni migliori di altri su entrambi i sistemi", afferma Thomas Morgan di Digital Foundry.

"Tuttavia, dato che Microsoft ha portato altri sviluppatori sotto la sua bandiera first-party, ha senso assicurarsi che le versioni Xbox siano performanti e complete sotto ogni punto di vista come le versioni PlayStation 5. È anche fondamentale che Microsoft mantenga la reputazione che Xbox è il posto migliore dove giocare."

"È inoltre fondamentale che Microsoft mantenga la reputazione che Xbox è il posto migliore per giocare ai propri giochi, soprattutto perché sembra chiaro che un numero sempre maggiore di giochi passerà da Xbox a PlayStation a tempo debito."