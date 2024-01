Tekken 8: il cosplay di Lili Rochefort da nelly_laufeyson è strepitoso

Tekken 8 è finalmente arrivato nei negozi su PC e console. La nuova iterazione del picchiaduro di Bandai Namco era molto attesa e ciò lo si può notare anche dalle numerose rappresentazioni dei personaggi della serie da parte dei cosplayer. Ad esempio, oggi vi proponiamo quella realizzata da nelly_laufeyson con il suo cosplay di Lili Rochefort.

Lili è apparsa per la prima volta in Tekken 5: Dark Resurrection, conquistando un gran numero di estimatori, tanto che da quel momento in poi è apparsa in tutti i giochi della serie principale e negli spin-off. Figlia unica di un ricco magnate del petrolio, la ragazza usa uno stile di lotta da strada che prende spunto dalle basi del Krav Maga, una tecnica di difesa australiana molto famosa, ma sfoggiando movimenti più leggiadri che sembrano quasi provenire dalla danza classica.