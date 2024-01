Xbox Game Pass: Visions of Mana nel catalogo al lancio? Indizi dallo store Microsoft

Come segnalato da IdleSloth su X | Twitter, la pagina dedicata al gioco dell'Xbox Store conteneva dei riferimenti piuttosto evidenti al servizio in abbonamento. L'anteprima del portale recitava: "Rigenera il flusso del potere in Visions of Mana, presto in arrivo su Xbox Series X|S e Game Pass". Inoltre, un utente ha condiviso una schermata dello store dedicata al gioco con la scritta "gioca al day one", che potrebbe ricollegarsi anche in questo caso al Game Pass.

È ancora presto per festeggiare

Dopo aver fatto un controllo, tuttavia precisiamo che tali riferimenti sembrerebbero scomparsi dallo store, supponiamo in quanto eliminati da Microsoft. Le ipotesi dunque sono due: l'informazione è nata per una sbadata svista da parte della compagnia di Redmond oppure è vera, ma è stata svelata erroneamente in anticipo sui tempi.

C'è da dire che nel secondo caso verrebbe da chiedersi come mai l'annuncio non sia arrivato durante il corso del Devoloper_Direct della scorsa settimana, in cui è apparso a sorpresa proprio Visions of Mana, ma del resto non possiamo conoscere le strategie di marketing di Microsoft o i dettagli sul presunto accordo stretto tra Square Enix e Microsoft.

In ogni caso, allo stato attuale Visions of Mana non è confermato su Xbox Game Pass, dunque vi raccomandiamo di prendere la questione con le pinze, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito. La verità, nel bene o nel male, dovrebbe emergere nei prossimi mesi, dato che il lancio del gioco è atteso durante l'estate su PC e console PlayStation e Xbox.