Granblue Fantasy: Relink, uno spettacolare trailer ci prepara al lancio su PS5, PS4 e Steam

Granblue Fantasy: Relink arriva la prossima settimana

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Granblue Fantasy: Relink sarà disponibile da giovedì 1 febbraio.

Si tratta di un action JRPG realizzato da Cygames e basato sul popolare franchise di Granblue Fantasy, che potrete affrontare in solitaria o in compagnia di altri tre giocatori grazie a un vasto numero di missioni opzionali ed endgame in multiplayer online. Se ancora non lo avete fatto, potrete provare in anticipo il gioco grazie alla demo gratuita disponibile su PS5 e PS4, o farvi un'idea sul gioco tramite le nostre impressioni dopo averlo provato.