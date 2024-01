Granblue Fantasy: Relink, la demo è disponibile su PS5 e PS4, link per il download

Come promesso, Cygames oggi ha pubblicato la demo gratuita di Granblue Fantasy: Relink su PS5 e PS4 tramite PlayStation Store, offrendo dunque ai giocatori un assaggio dell'action RPG in stile anime in arrivo nei negozi tra poche settimane.

Se siete interessati, da qui potrete scaricare la versione di prova per PS5, mentre a questo indirizzo trovate quella per PS4. In alternativa potete aprire il PlayStation Store da console e scaricarla direttamente da lì.