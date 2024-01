Granblue Fantasy: gli episodi dell'anime sono gratis su YouTube, in attesa di Relink

Con il prossimo arrivo sul mercato di Granblue Fantasy: Relink, CyGames ha messo a disposizione gratis, sul proprio canale YouTube, alcuni episodi di Granblue Fantasy: The Animation, l'anime basato sul mondo fantasy in questione.

Potete trovarli a questo indirizzo, sul canale di CyGames, in lingua inglese e giapponese. Si tratta dei primi sette episodi della serie, che in totale comprenderebbe 12 episodi e due versioni EX, ma intanto si tratta comunque di una buona introduzione alla serie.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, Granblue Fantasy: Relink è entrato in fase gold e dunque arriverà senza ritardi sul mercato, rispettando la data d'uscita già fissata per l'1 febbraio 2024 su PS5, PS4 e PC.