Il Gioco dell'Anno 2023 di Multiplayer.it

Con l'inizio del nuovo anno è arrivato il momento di guardare però al futuro. Ad altri dodici mesi di nuove uscite, giochi emozionanti e tante ore passate in fantastici mondi virtuali. Siamo pronti a voltare pagina, ma non prima di salutare una volta per tutte il 2023 annunciando come da tradizione quelli che sono stati i migliori videogiochi dell'anno per la redazione e per i lettori del sito Multiplayer.it .

Il 2023 è stato un anno di alti e bassi per il settore dei videogiochi. Da un lato abbiamo vissuto una delle annate più ricche per quanto riguarda l'uscita di giochi di qualità: non solo sono stati pubblicati tantissimi titoli, ma abbiamo potuto provate tante esperienze eccezionali, che si tratti di ambiziosi giochi di ruolo open world o progetti indie più sperimentali. Abbiamo anche visto l'arrivo di nuovi hardware, con il mercato dei PC handheld come Steam Deck e ASUS ROG Ally sempre più prolifico, e abbiamo assistito ad annunci stellari di giochi che non vediamo l'ora di provare. Allo stesso tempo, però, il 2023 è stato un anno in cui le aziende di videogiochi - dopo essersi ingrandite durante il periodo del Covid - hanno iniziato a licenziare personale a più non posso , e proprio l'affollamento di giochi importanti ha reso molto complicato per tanti progetti emergere, in certi casi fallendo e portando alla chiusura di interi team.

Il Gioco dell'Anno 2023

Se lo scorso anno la redazione votò Elden Ring quasi all'unanimità come miglior gioco del 2022, questa volta la sfida è stata molto più contesa. Come detto, è stato un anno strabordante di esperienze memorabili: ci siamo esaltati con l'azione esplosiva e sinestetica di Hi-Fi Rush, abbiamo assistito al ritorno in pompa magna di Super Mario con uno dei migliori platform 2D della sua carriera, ci siamo sfidati in uno Street Fighter 6 in stato di grazia, e abbiamo fatto viaggiare la fantasia e la creatività con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un gioco con cui Nintendo ha fatto cose che ancora adesso sembrano impossibili. Alla fine, però, a vincere il premio di miglior gioco del 2023 per la redazione è Baldur's Gate 3.

Il migliore gioco di ruolo da tanti anni a questa parte, Baldur's Gate 3 ha conquistato la redazione

L'RPG di Larian Studios è riuscito a dare un'esperienza incredibile: siamo davanti a quello che in assoluto è uno dei migliori esponenti del suo genere, un'avventura ricca, profonda, con tantissime diramazioni e che dimostra un amore senza eguali per i mondi fantasy e per il raccontare le storie. Anzi, per il vivere le storie. Baldur's Gate 3 è senza dubbio il tentativo più riuscito di prendere Dungeons & Dragons e trasformarlo in un'esperienza virtuale, con personaggi pieni di spessore e un mondo in cui le proprie scelte hanno davvero delle conseguenze.

Se è riuscito a spuntarla su un altro gioco indimenticabile come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è anche per il percorso che ha portato Larian Studios a diventare LO sviluppatore del 2023. Durante l'accesso anticipato di Baldur's Gate 3, il team belga ha sempre raccontato passo passo lo sviluppo del gioco: lo ha fatto in maniera dettagliata e trasparente, coinvolgendo, informando e divertendo la community, senza timore di mostrare o far provare delle versioni ancora imperfette del loro progetto. Ma soprattutto, mostrando apertamente la passione del team verso i giochi di ruolo. Una ventata d'aria fresca in un settore dove fin troppo spesso vige la segretezza e dove ogni singola comunicazione dev'essere controllata e approvata.

A The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato assegnato un 10 sul sito, ma alla fine la redazione ha voluto premiare l'eccezionale percorso di Larian Studios

Attraverso il sondaggio fatto internamente alla redazione è emersa anche qualche altra curiosità. Hi-Fi Rush è considerato dalla stragrande maggioranza la sorpresa dell'anno, complice sia la qualità eccellente del gioco che il suo arrivo completamente inaspettato. Nel corso dell'anno è stato però The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il titolo con cui la redazione ha passato più ore, mentre come gioco più atteso del 2024 c'è stato un parimerito: Dragon's Dogma 2 e Final Fantasy 7 Rebirth sono i due videogiochi che più di tutti il nostro team non vede l'ora di provare.