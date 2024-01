Classifica Nintendo eShop, Mario Kart 8 Deluxe sembra inarrestabile

Considerando che per Bloomberg Nintendo Switch 2 sarà la piattaforma di maggior successo del 2024 , è facile immaginare che il lancio della nuova console della casa di Kyoto avverrà in concomitanza con l'arrivo di un nuovo episodio di Mario Kart : sarebbe un'accoppiata straordinaria.

Mario Kart 8 Deluxe sembra davvero inarrestabile: a quasi sette anni dall'uscita, il racer Nintendo domina ancora la classifica eShop , tenendo dietro prodotti come Just Dance e Super Mario Bros. Wonder.

La classifica digitale

Suika Game

Per quanto riguarda invece la classifica dedicata ai giochi disponibili esclusivamente in formato digitale, non è cambiato praticamente nulla rispetto alla scorsa settimana, con Among Us in prima posizione e Suika Game a seguire.