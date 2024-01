Nintendo Switch 2 sarà la piattaforma di maggior successo del 2024, per Bloomberg

Nintendo Switch 2 sarà la piattaforma di maggior successo del 2024, stando alle previsioni che il giornalista Jason Schreier ha pubblicato nel suo ultimo articolo su Bloomberg. La console dovrebbe fare il proprio debutto il prossimo autunno.

Iterazione e non evoluzione per gli analisti, Nintendo Switch 2 probabilmente riproporrà la formula che ha determinato il successo dell'attuale modello ma con basi tecnologiche più sofisticate: una prospettiva che non sconvolgerebbe Schreier, anzi.

Il giornalista ha tuttavia ricordato che negli anni la casa giapponese ha spesso smentito le aspettative, adottando approcci sorprendenti come quando ha deciso di utilizzare le cartucce sul Nintendo 64 o ha introdotto i controlli a rilevazione di movimento con Wii.