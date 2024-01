Reigns: Three Kingdoms arriva su Nintendo Switch e PC, Devolver annuncia la data d'uscita

Reigns: Three Kingdoms è una digressione della serie Reigns nell'ambito dei Tre Regni, e riprende la particolare struttura da roguelike con carte trasferendola in questa interessante ambientazione cinese.

Il gioco arriverà su Nintendo Switch e PC l' 11 gennaio 2024 , come annunciato con il nuovo trailer di presentazione.

Dopo aver raggiunto un buon successo in ambito mobile, Reigns: Three Kingdoms si appresta ad arrivare anche su PC e Nintendo Switch , con un port che ha ora una data d'uscita , annunciata con un trailer dal publisher Devolver Digital.

Una storia roguelike a carte

Reigns: Three Kingdom, una scena da un combattimento

Ne abbiamo parlato già nella recensione di Reigns: Three Kingdoms su Android, di cui questa per PC e Nintendo Switch è la conversione diretta. Si tratta di un gioco prevalentemente narrativo, quinto capitolo di una serie ormai ben consolidata soprattutto in ambito mobile.

Partendo dall'insurrezione dei Turbanti Gialli, la storia di Reigns: Three Kingdoms ripercorre a grandi linee gli eventi principali del periodo storico in questione, anche se lo fa in maniera totalmente originale, con la possibilità di plasmare l'andamento degli eventi ogni volta attraverso due possibili scelte rappresentate da carte diverse, che portano a esiti differenti.

Il gioco ha combattimenti strategici basati sulla disposizione delle carte sul tavolo e anche elementi roguelike, in quanto spesso e volentieri il protagonista muore a causa di scelte sbagliate o poco oculate, e la storia prosegue con un altro personaggio, che solitamente si caratterizza per personalità e tendenze differenti, consentendo di esplorare la storia in maniera corale, attraverso punti di vista molto diversi.