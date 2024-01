I giochi live service crolleranno nel 2024 e Sony ne uscirà male, prevede Bloomberg

I giochi live service secondo Jason Schreier di Bloomberg crolleranno nel 2024 e Sony ne uscirà male, viste le importanti risorse che l'azienda giapponese ha investito in questo specifico settore.

Si tratta di una previsione abbastanza scontata, ha ammesso il giornalista, in quanto si sta già verificando: come ricorderete, Sony ha rinviato sei giochi dei dodici live service previsti per questioni di qualità, ma l'elenco ha perso almeno un progetto alla luce della cancellazione di The Last of Us Multiplayer.

"Dalla metà degli anni 2010, le aziende di videogiochi hanno cercato di inseguire Destiny e Fortnite creando i loro live service, prodotti che possono essere monetizzati per anni dopo il lancio iniziale", ha scritto Schreier.

"Molti di questi giochi online hanno fatto fiasco e anche i giganti hanno fallito nella loro ricerca di una crescita senza fine, portando sia Bungie, creatore di Destiny, sia Epic Games, sviluppatore di Fortnite, a effettuare licenziamenti di massa nel 2023."