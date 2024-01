Apple punta tutto sull'intelligenza artificiale su iOS 18: il 2024 sarà l'anno di Siri?

Siri non è riuscita ad allinearsi con altri assistenti digitali come Google Assistant e Amazon Alexa.

All'interno dell'ecosistema Apple, fatica a mantenersi al passo e presenta molte limitazioni nell'eseguire le istruzioni. Circolano da tempo rumor secondo cui Apple stia sviluppando la tecnologia di intelligenza artificiale generativa per migliorare in grande stile Siri su iPhone nel 2024, grazie alle nuove impostazioni di iOS 18. L'IA di Apple sarebbe lanciata per contendersi lo spazio con ChatGPT e Google Bard.

Attualmente, solo alcuni servizi di Cupertino si avvalgono dell'apprendimento automatico, ma non abbiamo ancora visto un prodotto di IA "completo" in azione.

Aspettando Siri Apple ha avviato lo sviluppo di alcune applicazioni che sfrutteranno appieno la tecnologia IA e dovrebbero venire integrate proprio in Siri Le notizie a riguardo si rincorrono dallo scorso luglio, quando Mark Gurman ha menzionato per la prima volta il progetto di realizzare un ampio modello linguistico per ecosistema Apple. Ajax, il nome di questo LLM, compare ora tra le pagine di Naver, una fonte coreana, in relazione ai progressi nell'integrazione dell'intelligenza generativa di Siri. Gurman aveva accennato in precedenza allo sviluppo di una versione migliorata di Siri, che sarebbe potuta debuttare durante l'evento WWDC 2024.

La nuova versione di Siri si baserà sull'intelligenza artificiale per offrire una maggiore flessibilità attraverso conversazioni più fluide e una personalizzazione più mirata verso gli utenti.

Si estenderà su una vasta gamma di dispositivi per mantenere la coerenza nelle interazioni.

Si prevede che questa evoluzione supporti conversazioni naturali e conservi le informazioni durante il passaggio da iPhone al Mac.