PlayStation Plus Extra e Premium: il valore di tutti i giochi proposti nel 2023 è notevole

Anche in questo caso non abbiamo verificato precisamente il prezzo , ma ci affidiamo a quanto è stato riportato da WccfTech, sebbene i calcoli in questi casi siano sempre piuttosto opinabili, viste le frequenti variazioni di prezzo.

Come abbiamo riportato in precedenza per Xbox Game Pass, arriva anche un calcolo che riguarda il valore complessivo di tutti i giochi proposti su PlayStation Plus Extra e Premium nel corso del 2023 , che raggiunge un prezzo notevole arrivando a circa 8.000 dollari.

Un calcolo molto approssimativo

PlayStation Plus Premium non aggiunge molto valore rispetto ad Extra

Considerando che PlayStation Plus che non propone i lanci al day one come invece fa Game Pass, i suoi giochi sono maggiormente propensi a cali di prezzo, ma il valore calcolato in questo caso sembra riguarda i prezzi standard "di listino".

Il calcolo complessivo dei giochi proposti da PlayStation Plus Extra, che comprende anche i titoli Essential il cui valore totale nel 2023 era già stato riportato in precedenza, si aggirerebbe in questo modo sui 7.500 dollari.

Aggiungendo il valore approssimativo dei 46 classici presenti nel catalogo Premium, quest'ultimo raggiungerebbe circa gli 8.000 dollari, cosa che peraltro dimostra come, dal punto di vista essenzialmente monetario, il tier massimo del Plus non rappresenta forse un investimento con grande ritorno rispetto all'Extra.

Il catalogo Extra ha proposto 205 giochi in catalogo nel corso del 2023, con altri 46 se si considera il tier Premium.