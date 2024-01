Xbox Developer Direct: un periodo possibile per l'evento spunta da un presunto leak

Continuano le voci di corridoio su un possibile Xbox Developer Direct in arrivo questo mese, ora con un periodo più definito per l'evento che, secondo un presunto leaker, si piazzerebbe nella settimana che va dal 15 gennaio al 21.

Non si tratta ovviamente di un'informazione ufficiale, ma arriva a stretto giro dopo la voce di corridoio partita dall'utente Twitter eXtas1s, riportata in questi giorni, che voleva appunto una puntata del nuovo evento di presentazione Microsoft Xbox in arrivo a gennaio 2024.

In questo caso, l'affermazione arriva dall'utente Reddit "Zantorn", che pare abbia anticipato in precedenza le date di eventi Sony e Nintendo con notevole precisione, in particolare per quanto riguardava lo State of Play di PlayStation del 13 settembre e il Nintendo Direct del 14 settembre, cosa che ci fa prendere in una certa considerazione anche questa possibile sparata.