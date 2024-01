Koei Tecmo, un trailer dei giochi pubblicati nel 2023: da Wo Long a Fate/Samurai Remnant

Koei Tecmo ha pubblicato un trailer dedicato ai suoi giochi usciti nel 2023, un elenco che include i vari Wo Long: Fallen Dynasty e Fate/Samurai Remnant, ma anche Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, Atelier Ryza 3, Atelier Marie Remake e Nobunaga's Ambition Awakening.

Wo Long: Fallen Dynasty ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie e 3,8 milioni di giocatori, mentre Fate/Samurai Remnant ha venduto oltre 300.000 copie nella prima settimana, a conferma della qualità di una line-up che il publisher giapponese ha preparato con grande cura e attenzione.

"Abbiamo un anno entusiasmante che ci aspetta", si legge nella sinossi del trailer. "Non vediamo l'ora di mostrarvi cos'ha in serbo il futuro, ma prima vogliamo prenderci un momento per celebrare i fantastici giochi che abbiamo pubblicato nel 2023."