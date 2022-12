Reigns: Three Kingdoms, la recensione di un bizzarro gioco storico con le carte

La serie Reigns è un ottimo esempio di un'idea stramba in grado di diventare un gioco che funziona bene e il successo della serie dimostra come la sua semplicità possa declinarsi in maniere diverse, raccontando tante storie e mantenendosi comunque valida. Certo, giunti alla recensione di Reigns: Three Kingdoms, ovvero il quinto capitolo contando i vari spin-off, si comincia forse a sentire un po' di affaticamento strutturale, visto che l'esperienza di gioco è rimasta sostanzialmente la stessa, ma questo non toglie che rimanga un gioco piacevole e brillante anche in questo caso. In questo caso il gioco è stato lanciato come esclusiva Netflix, scaricabile gratuitamente dagli abbonati alla piattaforma, cosa che lo rende accessibile facilmente a una grande quantità di utenti. La variazione maggiore qui è costituita dall'ambientazione storica scelta, che reinterpreta in maniera decisamente libera il periodo dei Tre Regni della storia antica della Cina.

Partendo dall'insurrezione dei Turbanti Gialli, la storia di Reigns: Three Kingdoms (tutta scritta in italiano) ripercorre a grandi linee gli eventi principali del periodo, anche se lo fa in maniera totalmente originale, con la sua solita impostazione basata su quesiti secchi e due possibili risposte che determinano esiti diversi nella storia del protagonista, o meglio dei protagonisti.

Il tutto si inserisce su un substrato narrativo quasi fantascientifico, visto che ci troviamo ad interpretare personaggi storici del passato nei quali veniamo "incarnati" attraverso una sorta di simulazione tecnologica, cosa che spiega anche il meccanismo roguelike del gioco. In Reigns infatti si muore spesso, e questo rientra nel sistema di progressione stesso. Partiamo subito dopo da dove eravamo arrivati interpretando un altro personaggio collegato da qualche grado di parentela con il precedente, cercando ogni volta di durare più ma potendo, in questo modo, anche tentare ogni volta strade diverse puntando su atteggiamenti differenti.