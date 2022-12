Microsoft e Activision: il sindacato CWA spinge ancora per l'acquisizione

Torniamo a parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft perché questa volta è nuovamente il grosso e importante sindacato CWA (Communications Workers of America) a schierarsi dalla parte della manovra, sostenendo l'acquisizione da parte di Microsoft in maniera pubblica.

Non è la prima volta che accade, già lo scorso luglio il CWA si era apertamente schierato dalla parte dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Activision Blizzard, i vari personaggi famosi del publisher

In questo caso, il sindacato ha inviato una lunga comunicazione ufficiale a The Hill, cercando di spingere l'FTC a dare il via libera all'acquisizione.

Si tratta di un elemento di notevole importanza nell'economia dell'acquisizione, perché rappresenta un ente molto ampio dalla parte dei lavoratori, che sta cercando di trovare maggiore supporto all'interno dell'industria videoludica. Le forme di organizzazione sindacale tra sviluppatori e dipendenti di software house non hanno ancora molta diffusione in Nord America, ma i recenti movimenti interni ad Activision Blizzard stanno spingendo in questa direzione e Microsoft ha già riferito di volerli supportare.

"Approvando l'acquisizione, l'FTC ha l'opportunità di prendere una posizione forte in favore della democrazia economica e dare un esempio su un possibile e potente rimedio per proteggere i dipendenti dallo sfruttamento delle grandi compagnie, che possono abusare della loro posizione nel mercato per abbassare gli stipendi e peggiorare le condizioni di lavoro", ha scritto Chris Shelton, presidente della CWA.

Il discorso è basato sull'accordo di neutralità sul lavoro che la CWA e Microsoft hanno raggiunto già lo scorso giugno e che entrerà in azione 60 giorni dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, nel caso in cui questa vada a buon fine. L'argomento centrale dell'accordo è il fatto di assicurare ai lavoratori la possibilità di scegliere liberamente di far parte di un sindacato ed essere rappresentati da questo.

"Non c'è industria che abbia più bisogno di forza lavoro con una forte conoscenza interna nell'esporre i torti o nel combattere per condizioni migliori di quella tecnologica. Il nostro accordo di neutralità con Microsoft è diverso dalle soluzioni comportamentali che vengono spesso disattese dalle compagnie poco dopo aver stipulato gli accordi", ha spiegato Shelton, "È una soluzione strutturale, che crea un percorso stabile per i lavoratori, consentendo loro di organizzarsi ed esercitare la loro forza per dei veri guadagni, alterando le relazioni di forza nel contesto lavorativo".

Al contrario, secondo Shelton, "se l'acquisizione non venisse approvata, le relazioni di potere all'interno dell'industria videoludica sono destinate a rimanere le stesse, Sony protegge la sua posizione estremamente profittevole come leader dell'industria e i consumatori dovranno aspettare di vedere se i servizi su abbonamento possano maturare fino a diventare un'opzione duratura". Di recente, è emersa una spaccatura all'interno dell'antitrust USA che potrebbe favorire la manovra di Microsoft, ma attendiamo eventuali sviluppi.