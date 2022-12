Inkulinati, un video di gameplay con 10 minuti di sequenze in-game

Inkulinati è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay che include dieci minuti di sequenze in-game per l'originale strategico in stile medievale sviluppato da Yaza Games e prodotto da Daedalic Entertainment.

Come ricorderete, abbiamo provato la demo di Inkulinati per lo Steam Next Fest e siamo rimasti colpiti dall'originale comparto artistico del gioco, dalla solidità del suo gameplay strategico a turni e dal suo approccio irriverente.

Qualità che emergono anche nel filmato realizzato da Game Informer, in cui possiamo capire come funzionano i combattimenti e quali sfaccettature possano vantare per donarci un impianto dotato di un certo spessore, che dovrà dimostrare di reggere sul lungo periodo.

"Gli Inkulinati sono un gruppo leggendario che si batte sulle pagine dei manoscritti medievali", si legge nella sinossi ufficiale. "Combattono disegnando delle bestie con l'inchiostro vivente. Grazie a questa sostanza magica, queste creature prendono vita dando luogo a una battaglia epica."

"Sposta le tue bestie sul campo di battaglia, esegui azioni con o su di loro, sfrutta strategicamente gli ostacoli, e raccogli più inchiostro vivente per disegnare nuove bestie e avere un vantaggio sull'avversario."

Inkulinati non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è stato annunciato ufficialmente per PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.