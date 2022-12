Vampire Survivors, il DLC Legacy of the Moonspell compare su Steam

Legacy of the Moonspell, il primo DLC di Vampire Survivors, è comparso su Steam con una pagina ufficiale che rivela tutte le novità che verranno introdotte con questo pacchetto, sebbene al momento manchi ancora una data di uscita.

Come ricorderete, abbiamo intervistato l'autore italiano di Vampire Survivors, che si è ritrovato per le mani un vero e proprio blockbuster adorato da tantissime persone, incluso Phil Spencer che ci ha passato quasi 200 ore in due settimane.

Impossibile non supportare il progetto con dei contenuti post-lancio, e così ecco l'improvvisa apparizione di Legacy of the Moonspell, che introdurrà otto nuovi personaggi, tredici armi inedite, uno scenario extra e sei tracce musicali.

"Nelle terre d'oriente un clan è caduto: il Moonspell, una volta composto da guardiani che vigilavano su di una valle fra le montagne, è stato invaso da orde di yokai e oni", si legge nella sinossi del DLC.

"Per quanto insidioso, questo alveare di attività spettrali potrebbe fornire qualche indizio su dove si trovi un certo vampiro. Diversamente sarà comunque divertente sconfiggere nel frattempo migliaia di spiriti ribelli."

Avete letto la nostra recensione di Vampire Survivors?