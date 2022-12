Company of Heroes 3: contenuti al day one ed espansioni post-lancio confermate

Company of Heroes 3 si avvicina, e intanto emergono informazioni sui contenuti del gioco al day one e quelli previsti arrivare dopo il lancio, con alcune espansioni già confermate per il nuovo strategico.

Come riepilogato da Game Watcher, Company of Heroes 3 al lancio consentirà di giocare due campagne con esperienze differenti: la campagna dinamica in Italia è strutturata come una sorta di sandbox, consentendo ai giocatori di seguire i combattimenti su un fronte molto ampio e con diversi cambiamenti in corso, più portato agli amanti di questa tipologia di giochi.

L'operazione in Nord Africa è invece una Campagna più lineare e tradizionale, che consente di utilizzare le Deutsches Afrikakorps, per la prima volta nella storia della serie.

Disponibili al lancio anche le varie modalità multiplayer e contro l'intelligenza artificiale con le schermaglie 1v1, 2v2, 3v3 e 4v4. Nel multiplayer ci sono anche quattro fazioni giocabili, per un totale di 120 unità differenti con caratteristiche proprie, e 14 mappe multiplayer.

In ogni caso, Relic Entertainment ha intenzione di supportare Company of Heroes 3 a lungo, con un programma già fissato per quanto riguarda il primo periodo post-lancio. A breve distanza dall'uscita verrà attivato uno store interno che consente di acquistare vari elementi di gioco aggiuntivi ed estetici, per "personalizzare" l'esperienza attraverso l'uso di una sorta di valuta in-game chiamata "War Bonds".

Nel supporto post-lancio sono poi previste delle stagioni classificate per il multiplayer, replay e modalità osservatore, ma anche delle espansioni classiche. Non ci sono ancora dettagli precisi, ma Relic ha già confermato l'arrivo, dopo il lancio, di alcune espansioni destrante ad "arricchire l'esperienza single player di Company of Heroes 3".

Per quanto riguarda il gioco, vi ricordiamo il nostro recente provato scritto dopo aver testato Company of Heroes 3 a Londra. Il gioco, nei giorni scorsi, è stato classificato per PS5 e Xbox Series X|S a Taiwan.