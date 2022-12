ROCCAT Vulcan 2 Max, la recensione della tastiera da gaming con illuminazione next-gen

Si tratta di una tastiera full size davvero molto bella, grazie al peculiare design dei tasti con switch ottico a vista e al supporto per i polsi in silicone trasparente che viene illuminato direttamente dal dispositivo, producendo un impatto visivo che non mancherà di affascinarvi. Peccato che queste soluzioni abbiano un prezzo non indifferente: 229,99€ su Amazon. In questa nostra recensione della ROCCAT Vulcan 2 Max proveremo a spiegarvi se è il caso o meno di spenderli.

Il mercato delle periferiche da gaming prende da sempre in seria considerazione l' illuminazione RGB : per quanto futile e prettamente estetico, lo sbrilluccichio dei LED contribuisce a creare un certo tipo di atmosfera e sono davvero tanti i videogiocatori che non vi rinuncerebbero per nulla al mondo. È con questa precisa idea in mente che nasce la ROCCAT Vulcan 2 Max .

Naturalmente è il sistema di illuminazione AIMO a svolgere un ruolo da protagonista, grazie alle funzionalità RGB per singolo tasto ma soprattutto alla trovata del supporto per i polsi in silicone traslucido, che si inserisce nella parte inferiore della tastiera tramite alcuni incastri e proietta lungo le sue "strisce" le luci che vengono emesse dal dispositivo, estendendone la portata e contribuendo all'efficacia degli otto preset disponibili, fra cui uno interamente personalizzabile.

È possibile pilotare le varie feature della tastiera tramite una serie di combinazioni di tasti, utilizzando i dual LED per identificare la modalità attiva per i ventiquattro smart key multifunzione, ma per una personalizzazione completa è necessario scaricare il software gratuito ROCCAT Swarm . Quest'ultimo permette di impostare un gran numero di opzioni e salvare il setup su cinque differenti profili: è molto completo ma non risulta semplicissimo da utilizzare.

Nella parte in alto a destra sono presenti i controlli multimediali , incorniciati elegantemente in una piccola plancia che include tre pulsanti (traccia precedente, play / pausa e traccia successiva) e infine un pomello zigrinato che consente di regolare in maniera semplice e immediata il volume dell'audio oppure di metterlo in muto laddove lo si prema sul suo asse.

Le caratteristiche tecniche della ROCCAT Vulcan 2 Max parlano di una tastiera full size, come appena detto, equipaggiata con switch ottici Titan 2 Optical Red di tipo lineare (ma volendo è possibile averli di tipo tattile), con tecnologia anti-ghosting, punto di attuazione a 1,4 millimetri e corsa pari a 3,6 millimetri, simile a quella di un dispositivo meccanico. La durata degli switch è testata per cento milioni di battute e il polling rate è di 1.000 Hz.

Design

Il dettaglio dei tasti con switch a vista della ROCCAT Vulcan 2 Max

Non c'è dubbio che i progettisti ROCCAT abbiano fatto un gran lavoro sul piano del design per la Vulcan 2 Max. La tastiera vanta infatti una bella scocca in alluminio e soluzioni estetiche decisamente originali per i tasti, che presentano switch "a vista" e sulla loro sommità keycap in parte concavi, in parte convessi.

Dell'illuminazione abbiamo già parlato: è la migliore che abbiamo visto finora, possiede una fluidità e una brillantezza che non è possibile riscontrare in altri dispositivi similari per via dei dual LED e di tutte le soluzioni adottate per valorizzarli.

Per quanto riguarda invece le dimensioni, sono pari a 463 x 236 x 33,5 millimetri, mentre il peso è di 1.040 grammi senza supporto per i polsi, 1.300 grammi con il supporto.