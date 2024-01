Diablo 4: Stagione 3, notizie in arrivo nei prossimi giorni con un evento Campfire Chat

Considerando che Diablo 4: Stagione 2 è ormai in conclusione, l'arrivo della Stagione 3 è questione di giorni. La Season of Blood dovrebbe infatti terminare il 23 gennaio 2024 , ed è probabile che la stagione successiva parta lo stesso giorno, dunque non manca molto.

Diablo 4: Stagione 3 è ormai vicina , dunque tra pochi giorni dovrebbe arrivare la presentazione ufficiale da parte di Blizzard per la nuova mandata di contenuti nell'action RPG hack and slash, che arriverà probabilmente nella forma di un evento "Campfire Chat" come visto in precedenza.

Tempi stretti, ma normali per Diablo 4

Diablo 4, un'immagine del gioco

In effetti, non è la prima volta che Blizzard si ritrova a comunicare i dettagli a stretto giro rispetto al lancio di una nuova stagione, per quanto riguarda il gioco in questione.

Anche Diablo 4: Stagione 2 è stata presentata tra il 4 e il 10 ottobre, con il lancio che era fissato già per il 17 ottobre 2023, giorno in cui la seconda season è effettivamente partita senza particolari intoppi, dunque le tempistiche sembrano rientrare nella norma anche in questo caso.

Il community manager Adam Fletcher ha ribadito il fatto che tutto va secondo i piani e che la presentazione arriverà a breve: "Tutti avranno modo di conoscere la Stagione 3 nelle prossime settimane, non appena annunceremo la data del livestream dedicato", ha riferito.

Per quanto riguarda i contenuti della Stagione 3, tra quelli confermati c'è un nuovo dungeon endgame chiamato The Gauntlet, che dovrebbe essere simile alle Challenge Rift viste in Diablo 3, oltre alle Helltides che verranno poste su una rotazione quasi costante. Potrebbe anche esserci maggiore spazio per l'inventario, anche se su questo non c'è ancora alcuna conferma.

Nel frattempo, Blizzard ha svelato le classi più popolari e alcune statistiche del 2023 per Diablo 4, dopo l'evento natalizio Morbo di Mezz'Inverno.