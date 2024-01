Portal 2: Revolution, il prequel fan-made, è stato rinviato da Valve che lo sta esaminando

La mod/espansione/prequel era prevista arrivare il 5 gennaio 2024, con i contenuti del gioco che sono sostanzialmente " completi ", in base a quanto riferito dagli sviluppatori, ma evidentemente Valve vuole dare un'occhiata approfondita prima del via libera e ha imposto un periodo di revisione più lungo.

Una mod che diventa un prequel

Portal 2: Revolution, un'immagine del gioco

Autori di questa opera artigianale sono i Second Face Software, i quali hanno riferito in precedenza che "il gioco è completo, possiamo pubblicarlo in qualsiasi momento, ma Valve non ha ancora concluso la revisione e dato il via libera per la pubblicazione".

Sembra che Valve sia attualmente nella fase di review che dovrebbe precedere il lancio definitivo su Steam: "Non sappiamo ancora quando potrà essere pubblicato a questo punto, dunque riferiremo un altro aggiornamento non appena arriverà l'accettazione definitiva per il lancio", ha scritto il team.

Portal 2: Revolution nasce come una mod ma si è sviluppato successivamente ampliandosi come un vero e proprio gioco a parte, che funge un po' da prequel anche dal punto di vista narrativo.