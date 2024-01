The Pokémon Company dona 50 milioni di yen alla Croce Rossa per le vittime del terremoto

The Pokémon Company ha donato 50 milioni di yen, circa 315.000 euro, alla Croce Rossa giapponese e altre organizzazioni di sostegno per aiutare le vittime del terremoto avvenuto in Giappone l'1 gennaio.

La compagnia lo ha svelato con un messaggio pubblicato su X | Twitter, dove esprime la propria vicinanza agli sfortunati colpiti da questa tragedia.

"Vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze alle persone colpite dal terremoto dellla penisola di Noto avvenuto l'1 gennaio 2024", recita il post.

"The Pokémon Company ha deciso di donare 50 milioni di yen alla Croce Rossa Giapponese e ad altre organizzazioni di sostegno per aiutare le persone colpite e il recupero delle aree devastate. Inoltre, attraverso la Fondazione "Pokémon con te", continueremo a svolgere attività per far ritrovare il sorriso ai bambini colpiti. Preghiamo di cuore per una rapida ricostruzione e ripresa delle aree colpite."