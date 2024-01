Samsung Galaxy S24 Ultra nei primi scatti dal vivo: lo smartphone appare simile al predecessore

Come tutti i produttori di smartphone, anche Samsung avrà sicuramente delle sorprese da mostrare durante la presentazione; tuttavia, grazie alla grande quantità di foto che continuano a trapelare, possiamo addirittura dare uno sguardo al telefono in immagini reali.

La presentazione ufficiale della serie Galaxy S24 è prevista per il 17 gennaio , quindi manca davvero poco. Nei prossimi giorni ci saranno più dettagli sui modelli e, ora che sono trapelati anche i prezzi , sembra che sia rimasto molto poco da scoprire sul telefono in via ufficiale.

Sottile e compatto

Scatto frontale di Galaxy S24 Ultra

Nell'immagine sopra, Galaxy S24 Ultra si presenta simile ai suoi predecessori, con una caratteristica distintiva: il frontale ospita uno schermo AMOLED 6.8", piatto e con bordi sottili sui lati.

Questa scelta apparire come un ritorno al passato, ma in realtà offre un vantaggio considerevole in termini di resistenza.

Aggiungendo una cornice in titanio, il telefono diventa non solo più leggero rispetto al suo predecessore, ma anche più robusto, promettendo una maggiore resistenza nel tempo.

Anche grazie al favore della protezione Gorilla Glass per il suo pannello, Galaxy S24 si preannuncia essere uno dei telefoni più resistenti mai realizzati.

La parte posteriore del dispositivo non delude e non stravolge la tradizione.

Samsung continua a preferire una finitura opaca sul retro, scelta apprezzabile per il tocco premium che conferisce al dispositivo.