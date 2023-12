Granblue Fantasy: Relink, la demo su PS5 e PS4 ha una possibile data di lancio

Sappiamo che Granblue Fantasy: Relink ha una demo in arrivo su PS5 e PS4, e ora c'è anche una possibile data di lancio per la versione di prova del gioco, in base a quanto sembra riferire un noto leaker di questioni riguardanti PlayStation.

La data sarebbe il 12 gennaio 2024, dunque tra pochi giorni, come d'altra parte si sospettava, considerando che anche CyGames aveva riferito il mese di gennaio come periodo d'uscita previsto per la demo di Granblue Fantasy: Relink, in attesa di un annuncio più preciso da parte della compagnia.

A riferire la data è Diandong Langke Lu Xun, conosciuto come leaker PlayStation piuttosto affidabile, almeno dalle parti dell'internet asiatico.

Un frammento dell'immagine teaser che riporterebbe la data di uscita della demo

Quest'ultimo ha pubblicato nei giorni scorsi una sorta di quiz dal quale emergerebbe la data in questione, apparentemente collegata alle stelle azzurre utilizzate da CyGames come elemento decorativo nella locandina del suo gioco.