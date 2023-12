Apple iPhone 15 Pro Max da 512 GB al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare in promozione un Apple iPhone 15 Pro Max da 512 GB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 6%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.739€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 15 Pro Max è realizzato in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, che garantisce la massima resistenza sul mercato. È anche resistente a schizzi e gocce d'acqua e alla polvere. Il display è un Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion con una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz. Questo modello offre inoltre la funzione Dynamic Island che mostra avvisi e attività in tempo reale, con anche display always-on che mantiene visibile la schermata di blocco per sapere sempre le novità.

Lo smartphone monta anche una fotocamera principale da 48MP con un teleobiettivo 5x. Ricordiamo anche che il connettore dell'Apple iPhone 15 Pro Max è USB-C, non più il vecchio Lightning: il cavo è incluso con lo smartphone.