Marvel's Venom, una demo fan-made in Unreal Engine 5 rivela il suo enorme potenziale

Come sarà Marvel's Venom? Il chiacchierato spin-off di Insomniac Games è stato immaginato in Unreal Engine 5 dal canale YouTube TeaserPlay, che ha realizzato una demo fan-made e pubblicato un video per presentarla al pubblico.

Mentre girano voci su di un DLC di Venom per Marvel's Spider-Man 2, il filmato mostra appunto come potrebbe essere l'esperienza open world con il villain come protagonista e la sofisticata tecnologia del motore grafico di Epic Games a supporto.

Nel video Venom si lancia da un palazzo, passeggia per la città e affronta truppe di polizia, prenendo a pugni anche auto ed elicotteri mentre dà sfogo alla propria furia bestiale, e il risultato è davvero spettacolare.