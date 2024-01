Capcom: vecchi giochi bombardati di recensioni negative per il nuovo DRM

Molti utenti non hanno preso bene gli aggiornamenti di alcuni vecchi titoli di Capcom che hanno aggiunto un nuovo DRM, chiamato Enigma Protector, e hanno iniziato a bombardarli di recensioni negative. Parliamo di titoli usciti ormai anni fa, come Resident Evil Revelations, con cui ora non si possono più usare mod o software esterni come il cheat engine.

I testi delle recensioni non sono molto amichevoli e sottolineano come non ci fosse ragione per aggiungere il DRM, accusato oltretutto di causare dei cali di performance nei giochi.

Uno dei motivi principali dell'aggiunta del nuovo DRM pare che sia la guerra iniziata da Capcom contro le mod, esacerbata dall'apparizione di una versione di Chun-Li nuda durante un torneo ufficiale di Street Fighter.