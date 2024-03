TopSpin 2K25: un video offre una panoramica del gameplay, ecco l'elenco dei tornei e sedi

Saranno presenti i tornei più importanti con licenza ufficiale

In TopSpin 2K25 visiteranno alcuni dei principali campi del circuito tennistico, dai quattro tornei del Grande Slam a tutte e nove le sedi degli ATP Master 1000. Non mancano, inoltre, arene internazionali come il nostrano Foro Italico, La Caja Magica di Madrid e l'Indian Wells e altri ancora.

Saranno disponibili le tre superfici di gioco del tennis, ovvero cemento, terra battuta ed erba, ognuna delle quali influenzerà le condizioni di gioco, offrendo sfide e animazioni uniche, per un totale di 48 campi unici.

A tal proposito, oggi 2K ha svelato anche l'elenco dei tornei con licenza ufficiale che saranno disponibili al lancio di TopSpink 2K25, che riportiamo di seguito:

ASB Classic - Auckland, Nuova Zelanda

Australian Open - Melbourne, Australia

BNP Paribas Open - Indian Wells, USA

Internazionali BNL d'Italia -Roma, Italia

Miami Open - Miami, USA

Mutua Madrid Open - Madrid, Spagna

National Bank Open - Toronto, Canada

Nitto ATP Finals - Torino, Italia

Roland Garros - Parigi, Francia

Rolex Masters Paris - Parigi, Francia (luogo fittizio);

Rolex Monte-Carlo Masters - Monte Carlo, Monaco;

Rolex Shanghai Masters - Shanghai, Cina

US Open - New York, USA

Western & Southern Open - Cincinnati, USA

Wimbledon - Londra, Inghilterra

e altri ancora da svelare

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che TopSpin 2K25 sarà disponibile dal 26 aprile 2024 per PS5, Xbox Series X|S e PC. In precedenza è stato svelato anche il roster completo dei tennisti presenti nel gioco, mentre se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di TopSpin 2K25.