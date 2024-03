Xbox: il controller Wireless Arctic Camo Special Edition ora è disponibile nei negozi

Tramite le pagine del sito ufficiale Xbox Wire, Microsoft ha annunciato la disponibilità a livello globale del controller Xbox Wireless Artic Camo Special Edition, al prezzo di 69,99 euro per il mercato europeo.

Il controller precedentemente era stato lanciato a maggio dell'anno scorso, ma solo negli USA, dunque ora potranno acquistarlo anche i giocatori italiani e non solo. Per il momento è disponibile solo su Microsoft Store, ma successivamente dovrebbe entrare anche nel listino di altri grandi negozi, come Amazon e GameStop. Come potete vedere dall'immagine in testa alla notizia, si tratta di un controller che mescola bianco e varie tonalità di grigio per dare vita a un motivo mimetico artico.