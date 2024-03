City 20: nuovo trailer e immagini per la simulazione survival urbana post-apocalittica

Questa complessità di base dovrebbe dare origine a un gameplay originale, in grado di offrire sempre situazioni diverse di partita in partita, rendendosi alquanto imprevedibile anche rispetto ad altri titoli del genere.

Il nuovo trailer della GDC 2024 mostra qualcosa di come i vari sistemi utilizzati si intersechino per dare vita a una simulazione survival di tipo peculiare.

I sistemi alla base di City 20 sono molto interessanti: il gioco viene definito come una "simulazione parametrica ", in quanto utilizza dei modelli matematici per mettere in scena quella che potrebbe essere la vita all'interno di una città post-apocalittica com questa.

Una simulazione parametrica

L'ambientazione e l'atmosfera generale derivano dalle visioni post-apocalittiche viste in The Road o Stalker, con una città dall'aspetto alquanto contemporaneo ormai in gran parte disabitata e in rovina.

La società è stata devastata da un disastro originato dagli stessi umani, e in questa situazione ci troviamo a dover sopravvivere cercando le risorse per tirare avanti e curando un minimo di interconnessioni sociali all'interno della città distrutta.

Le caratteristiche di base di City 20 sono la narrazione emergente, che deriva dall'incontro con altri personaggi e si ramifica in maniera dinamica in base alle scelte, una simulazione di vita distopica alquanto accurata e un taglio particolare dato alla grafica, che mischia elementi realistici ad altri surreali.

Il tutto è calato all'interno di un sandbox reattivo, in grado di modificarsi e rispondere in base alle scelte effettuate dal giocatore in maniera credibile, anche questa basata su modelli matematici. L'uscita su PC è prevista per questa estate in accesso anticipato, con ulteriori informazioni in arrivo.

Intanto, potete conoscere meglio questo titolo leggendo il nostro provato di City 20.