Chainsaw Man: un cosplay di Power da margeannebutterstick la mostra in una scena casalinga

L'altro elemento principale di riconoscimento sono gli occhi : che appaiono luminosi e dotati di una colorazione giallo-rossa con una particolare configurazione. Entrambe queste caratteristiche vengono riprodotte nel cosplay in questione, come potete vedere nelle immagini qui sotto, ma con un certo grado di originalità.

La Power di margeannebutterstick

Per l'occasione, margeannebutterstick ha deciso di rappresentare il personaggio in una situazione alquanto casalinga, con Power che si ritrova immersa in un frigorifero pieno di condimenti e cibi vari, probabilmente per trovare un po' di refrigerio, ma anche con un possibile collegamento alla serie e forse al misterioso frigorifero di Denji.



Costume, acconciatura, corna e occhi sono dunque precisamente riprodotti dalla cosplayer in questa occasione, mostrandosi come una perfetta incarnazione di una delle versioni di Power di Chainsaw Man, che si sta confermando uno dei manga/anime più popolari al momento.

