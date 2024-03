Like a Dragon: Infinite Wealth, anche i prossimi giochi sfrutteranno il Dragon Engine, ecco perché

"Per sviluppare Like a Dragon, il Dragon Engine è un elemento che non deve mai essere perso e continueremo a sviluppare un motore interno", ha dichiarato Ita in un'intervista con il portale giapponese Type. "Il Dragon Engine concentra le sue risorse di sviluppo sulle funzioni necessarie per Like a Dragon e, soprattutto, la velocità con cui vengono aggiunte nuove funzioni è per noi un grande vantaggio. Se si utilizza un motore generico, si può inviare un'e-mail all'assistenza e ricevere una risposta in circa 3 giorni, ma se si chiede al programmatore accanto a noi, ci vogliono solo 5 secondi. Credo che questa differenza sia significativa."

I prossimi giochi della serie Like a Dragon , in precedenza conosciuta come Yakuza, continuerà ad utilizzare il motore grafico proprietario ideato dal Ryu Ga Gotoku Studio, ovvero il Dragon Engine . La conferma è arrivata da technical director Yutaka Ito, che ha spiegato che l'utilizzo di questo motore grafico, o di altri che verranno creati internamente, offre una maggiore semplicità di utilizzo e malleabilità .

“Rubare” le qualità degli altri motori grafici

Kazuma Kiryu è tornato in Like a Dragon: Infinite Wealth

Il Dragon Engine è stato impiegato per la prima volta con Yakuza 6 e successivamente utilizzato per tutti i capitoli principali, incluso Like a Dragon: Infinite Wealth e gli spin-off Judgment e Lost Judgment. L'eccezione alla regola è rappresentata da Like a Dragon: Ishin!, che al contrario è stato realizzato in Unreal Engine 4.

Stando alle parole di Ito, la scelta di questo motore (e di Unity) è stata presa in modo che il team non si fossilizzi su un solo engine e al tempo stesso per assimilare le tecnologie della concorrenza.

"Abbiamo fatto questa scelta perché dobbiamo adattarci ai cambiamenti dell'industria dei videogiochi", ha aggiunto Ita. "Forse, in futuro, se uscirà un ottimo motore di gioco generico, tutte le aziende di videogiochi del mondo lo utilizzeranno".

"A quel punto, se Ryu Ga Gotoku Studio si trovasse in uno stato in cui è possibile utilizzare solo il Dragon Engine, potrebbe non essere più in grado di competere in questo mondo. Non sappiamo quale direzione prenderanno l'industria dei videogiochi e l'ambiente di sviluppo in futuro. Per questo motivo, nella formazione dei nuovi dipendenti del Ryu Ga Gotoku Studio, si impara a creare giochi utilizzando tre motori: Unreal Engine e Unity, oltre al Dragon Engine.

"Conoscere gli altri due motori ci aiuterà a migliorare il Dragon Engine e saremo in grado di tenere il passo ogni volta che la direzione dell'industria videoludica cambierà. È a questo che serve la formazione trilingue".

Ad esempio, Ita ha spiegato che le migliorie visive e dell'illuminazione introdotte in Like a Dragon: Ishin! tramite l'Unreal Engine 4, sono state replicate nel Dragon Engine per Like a Dragon Infinite Wealth.

"Abbiamo iniziato a vedere ciò che ci mancava fino ad ora", ha detto. "Una di queste cose è il sistema di illuminazione. Poiché abbiamo utilizzato Unreal Engine per Like a Dragon: Ishin!, siamo riusciti a ricrearlo in un ambiente diurno luminoso e un alto livello di profondità di campo.

"D'altra parte, Like a Dragon: Infinite Wealth è stato sviluppato con il Dragon Engine, ma dopo aver ricevuto la richiesta di incorporare in Infinite Wealth il sistema che eravamo riusciti a realizzare in Ishin! abbiamo aggiunto nuove funzionalità di illuminazione al Dragon Engine".