Final Fantasy 16 su PC potrebbe andare a 100 fps su configurazioni alte, dice Naoki Yoshida

A dire il vero, il discorso di Yoshida è di un'ovvietà notevole, ma registriamo comunque la volontà di spingere un po' anche la versione PC di Final Fantasy 16, dopo che è rimasta una sorta di argomento off limits per buona parte del periodo prima del lancio su PS5.

Intervistato nel corso del PAX East, Yoshida ha riferito che Final Fantasy 16 potrebbe avere performance migliori su PC rispetto a PS5, ma ovviamente questo dipende dal tipo di configurazione hardware su cui possiamo contare, che in ambito PC è una variabile di non poco conto.

Final Fantasy 16 su PC si adatterà alle varie configurazioni

Final Fantasy 16 è in arrivo su PC

"Per quanto riguarda le performance migliori su PC rispetto a PS5, se si ha una macchina di alto profilo allora avremo una maggiore fedeltà grafica e performance migliori, ma con configurazioni di basso livello questi elementi saranno inferiori alla versione PS5", ha spiegato.

Quantomeno, è possibile che il frame-rate sia sbloccato su PC e che tale versione possa sfruttare appieno l'hardware di alto livello: "Al momento i nostri tecnici stanno lavorando sull'ottimizzazione, per capire anche i limiti da impostare. Abbiamo visto che alcuni hardware possono ottenere fino a oltre 100 frame al secondo in alcuni momenti, ma anche in questo caso tutto dipende dall'hardware che si possiede", ha spiegato il producer.

Evidentemente, nella fase di ottimizzazione i test hanno dato risultati positivi su schede video di alto livello, ma c'è ancora del lavoro da fare: "Abbiamo un bel po' di testing ancora da effettuare", ha infatti riferito Yoshida, che sembra totalmente immerso nel porting del gioco su PC.

Come abbiamo visto, il produttore ha anche riferito che Final Fantasy 16 su PC è vicino, e che il gioco potrebbe forse anche arrivare su Xbox, considerando che ha menzionato "altre piattaforme" dopo PC e PS5.