Final Fantasy 16 arriva su Xbox? Il producer parla di 'altre piattaforme' dopo PS5 e PC

"È dura per te e il team dire addio a tutti questi personaggi, dopo questo DLC?" Ha chiesto il giornalista di Noisy Pixel, riferendosi al presunto abbandono del gioco dopo la pubblicazione del DLC Rising Side per Final Fantasy 16, e la risposta di Yoshida solleva dei quesiti, come vediamo qui sotto.

La questione rimane molto vaga, anche perché probabilmente non può essere ulteriormente precisata da Yoshida al momento, ma la risposta a una domanda sul fatto di come si senta il team all'idea di abbandonare Final Fantasy 16 dopo la pubblicazione del DLC The Rising Tide solleva quantomeno l'interrogativo sul possibile arrivo del gioco su Xbox Series X|S.

Un progetto ancora in corso con altre piattaforme?

Final Fantasy 16 deve arrivare su PC, e forse su altre piattaforme

"Non è ancora finita, nel senso che abbiamo ancora la versione PC. Una volta che la versione PC sarà stata lanciata, stiamo pensando di poter muoverci, speriamo, anche su altre piattaforme. In ogni caso, tutto questo non riguarda la storia, si tratta appunto di spostarci su altre piattaforme", ha riferito il producer.

"C'è comunque la sensazione che, finché il progetto va avanti anche su questi fronti, non ha senso essere tristi per il fatto di doverlo lasciare. Ma sono piuttosto sicuro che, una volta che tutto sarà uscito e ci saremo spostati sul prossimo progetto, allora ci ritroveremo a pensare È veramente tutto finito?".

Nel frattempo abbiamo conosciuto la data di uscita di Final Fantasy 16: The Rising Tide, fissata per il 18 aprile 2024 e dopo questo probabilmente arriverà la versione PC. A quanto pare, curiosamente, potrebbe esserci anche un'altra versione in arrivo, cosa che in effetti tornerebbe con la logica dei capitoli principali, considerando che sono tutti presenti anche su Xbox, con l'arrivo recente anche di Final Fantasy 14 e la recente riapertura di Square Enix nei confronti di Xbox.