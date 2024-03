Cyberpunk 2077 prova gratuita a Pasqua su PS5 e Xbox Series X/S

CD Projekt Red ha annunciato il lancio dal 28 al 31 marzo, praticamente a Pasqua, di una versione di prova gratuita di Cyberpunk 2077 , che sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X/S. Chi non possiede il gioco potrà quindi testarlo per cinque ore, senza alcuna restrizione e senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

I dettagli della prova gratuita di Cyberpunk 2077

Durante il periodo di prova, i giocatori avranno accesso all'ultima versione del gioco base, che comprende tutti gli aggiornamenti pubblicati nel corso degli ultimi anni, compreso il 2.1, con metropolitane funzionanti, nuova polizia e tanto altro ancora.

Dopo il periodo di prova, chi deciderà di acquistare il gioco completo, potrà mantenere i progressi fatti, così da non dover ricominciare dall'inizio. I nuovi arrivati possono inoltre avvantaggiarsi della guida digitale preparata dal team di sviluppo per non perdersi nei meandri di Night City. Potete scaricarla gratuitamente da qui.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile anche per PC, PS4 e Xbox One. Queste piattaforme non godranno della prova gratuita.