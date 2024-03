Final Fantasy 16: la versione PC è vicina, avrà una demo e una Complete Edition con i DLC

Non viene specificato un periodo preciso, ma è evidente che Yoshida lo considera piuttosto vicino, a questo punto, dunque non resta che attendere nel prossimo periodo per vedere novità al riguardo.

L'idea di Square Enix è di lanciare Final Fantasy 16 su PC a breve distanza dal suo annuncio , perché su tale piattaforma non sono previsti dei lunghi periodi di marketing per-lancio come accade con le console, dunque l'annuncio della data di uscita piazzerà questa non troppo distante dalla comunicazione stessa.

Un'edizione comprensiva di DLC

Final Fantasy 16 su PC avrà anche i DLC

Il lancio della versione PC sarà inoltre preceduto o accompagnato da una demo, in maniera simile a quanto fatto anche su PS5, che consentirà di provarla in anticipo, come riferito sempre da Yoshida all'interno dell'intervista.

È inoltre prevista una Complete Edition: Final Fantasy 16 su PC avrà dunque l'edizione completa che comprende anche i DLC usciti dopo il lancio su PS5, ovvero Echoes of the Fallen e The Rising Tide, con quest'ultimo in arrivo il mese prossimo sulla console, rappresentando dunque l'esperienza completa del gioco.

Nei giorni scorsi, Yoshida sembra aver fatto anche intendere che Final Fantasy 16 potrebbe arrivare su Xbox, considerando che ci sono altre piattaforme previste oltre a quelle già annunciate.