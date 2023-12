Final Fantasy 16: annunciati i 2 DLC, Echoes of the Fallen già disponibile, The Rising Tide nel 2024

Sfruttando il palco dei The Game Awards 2023, Square Enix ha presentato le due espansioni di Final Fantasy 16 già confermate in precedenza, Echoes of the Fallen e The Rising Tide, con la prima che sarà disponibile da oggi, 8 dicembre 2023, mentre l'altra arriverà durante la primavera del 2024.

Entrambi i DLC andranno ad espandere la storia di Clive e compagni e quella della lore di Valisthea con "nuovi capitoli". In Echoes of the Fallen indagheremo sul mistero di alcuni cristalli oscuri, pretesto che darà inizio a una nuova avventura in cui esploreremo una misteriosa torre dove ad attenderci ci saranno pericolosi nemici, come il boss Omega Aionios visto nel filmato.

The Rising Tide invece esploreremo la location inedita di Misidia, dove ad attenderci ci saranno nuove città, ma anche nemici, come l'iconico Tomberry. La storia ruoterà intorno all'Eikon dell'acqua, Leviathan.

Per il momento non sono noti i prezzi delle espansioni, ma Square Enix ha in programma di pubblicare un bundle che include entrambe a prezzo scontato.